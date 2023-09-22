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НовостиОбщество22 сентября 2023 2:30

В Барнауле продают идеальный Infiniti «выходного дня» почти за 8,5 млн рублей

В нем до сих пор сохранился запах нового автомобиля
Анна СЕМИНА
Анна СЕМИНА
Объявление. Скриншот сайта Дром.ру

Объявление. Скриншот сайта Дром.ру

В Барнауле выставили на продажу Infiniti QX80 2020 года выпуска почти за 8,5 млн рублей. Нынешний владелец называет ее идеальной машиной.

Идеальной, потому что автомобиль ни разу не был в ДТП, весь в родной краске, что можно легко проверить и хозяин машины на это готов.

- Автомобиль практически не эксплуатировали. Состояние как у новой машины. Использовали как автомобиль выходного дня. В салоне сохранился запах новой машины, - говорится в объявлении на сайте Drom.

Будущему владельцу достанется родная летняя резина, на которой автомобиль забрали из салона, а также комплект зимней. Сервисная книга в наличии, все отметки присутствуют, все ТО пройдены. Недочетов нет, но тем не менее, хозяин авто готов к торгу. Его цена - 8 497 000 рублей.