Из-за роста ОРВИ жителям Алтайского края рекомендуют соблюдать масочный режим

Жителям края рекомендуют соблюдать меры личной профилактики Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае с 11 по 17 сентября зарегистрировано 22,7 тыс. случая заболевания ОРВИ. На фоне этого специалисты рекомендуют соблюдать меры личной профилактики. Об этом сообщает Роспотребнадзор региона.

Повышение уровня заболеваемости отмечено среди взрослых и детей с 7 до 14 лет. Случаев заболевания гриппом в крае нет. При этом в Роспотребнадзоре рекомендуют заранее, до начала эпидемии, сделать прививку против гриппа. Всего в Алтайском крае привились 18,2% населения, это 412 797 человек.

Также специалисты рекомендуют жителям края соблюдать меры личной профилактики. Для этого нужно носить маску, регулярно мыть руки, проветривать помещения и избегать массового скопления людей.

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