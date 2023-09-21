Спрос на препараты от сезонных вирусных заболеваний вырос на 66%

С 4 по 17 сентября в аптеках, обслуживаемых Первым ОФД, покупатели приобрели более 3,5 млн препаратов для профилактики и лечения респираторных вирусных заболеваний, потратив свыше 930 млн рублей. В период 11-17 сентября спрос на лекарства вырос на 66% по сравнению с последней неделей лета, а объем трат увеличился на 81%, о чем свидетельствует статистика аналитического сервиса Продажи.рф.

Также в первые недели сентября повысился спрос на медицинские маски: с 11 по 17 сентября этот товар стали приобретать на 60% чаще по сравнению с последней летней неделей, сумма трат выросла на 32%. Всего за первые осенние недели было куплено более 46 тысяч упаковок масок, объем трат превысил 1,3 млн рублей. Средний чек на лекарства составил около 340 рублей, маски обходились покупателям примерно в 55 рублей.

Спрос на ПЦР-тесты и анализы на антитела к коронавирусной инфекции и гриппу существенно не изменился, сохранив в сентябре августовские значения. В лабораториях, которые обслуживает Первый ОФД, в среднем пациенты сдают около 5,5 тысяч таких анализов в неделю, еженедельный объем трат составляет около 4 млн рублей. Средний чек по анализам – около 1 тысячи рублей.

При этом количество покупок в указанных категориях, которые сделаны на последней неделе лета и в первой половине сентября текущего года, существенно ниже, чем годом ранее. Спрос на анализы снизился на 80%, маски покупали на 73% реже, лекарства – на 14%. Средний чек анализов также снизился – почти на 20%, а средние чеки на маски и лекарства выросли – на 29% и 7% соответственно.

«В сентябре традиционно начинается подъем числа сезонных заболеваний, поэтому спрос на соответствующие лекарства, анализы и медицинский расходник резко возрастает по сравнению с предыдущими неделями, многие покупатели уже в начале осени формируют запас в домашних аптечках. Далее популярность этих товаров только продолжит расти. Отмечу, что более высокий спрос на маски и анализы в прошлом году был связан с еще действовавшими на тот момент антиковидными мерами», - прокомментировала Александра Красовская, руководитель продаж аналитического сервиса Продажи.рф.

Справка

«Первый ОФД» – оператор фискальных данных, входит в группу ВТБ. Компания занимает второе место на рынке с долей 17%. Аналитика сформирована при помощи сервиса Продажи.рф, представляющего статистику по различным категориям и брендам FMCG и другим сегментам розничного оборота.