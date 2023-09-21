Акции «Кучуксульфата» продают за 10,3 млрд рублей в Алтайском крае

В прошлом году промышленный гигант «Кучуксульфат» был приватизирован государством Фото: пресс-службы правительства Алтайского края

На портале ЕИС «Закупки» начался открытый аукцион по сбору заявок от потенциальных покупателей предприятия «Кучуксульфат». Об этом сообщает «Толк».

В прошлом году промышленный гигант «Кучуксульфат» был приватизирован государством, но в 9 июне 2023 года по распоряжению Правительства РФ было решено его продать. Предметом торгов стали 132 480 акций, что составляет 100% от уставного капитала предприятия. Также приводится список имущества, которое достанется покупателю.

Новому владельцу перейдут и определенные обязательства, которые нужно будет соблюдать в течение 4-5 лет. Среди таких обязательств: необходимость сохранять численность персонала не ниже 1100 человек, сохранять основной вид деятельности и держать среднегодовую выручку на уровне 5,6 млрд рублей. Кроме этого требуется провести производственную модернизацию.

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