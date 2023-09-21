28 сентября в Барнауле откроется выставка, посвященная известным людям Алтая

Выставка пройдет в музее «Город»
Фото: Александр Коровниченко
В Барнауле в музее «Город» 28 сентября откроется выставка «Известные люди Алтайского края». Она приурочена к 140-летию со дня рождения Георгия Гребенщикова. Об этом сообщает министерство культуры региона.
В выставке будут представлены предметы живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, дизайна и др. Авторами произведений являются мастера со всего Алтайского края.
- Выставка призвана дать зрителю возможность почувствовать и понять, на какой земле жили, каким воздухом дышали Шукшин и Рождественский, Титов и Лазарев, Рерих и Гуркин, Ползунов и Фролов, Калашников и Лисавенко и многие другие знаменитые люди, – отмечают организаторы выставки.
Выставка будет работать в течение месяца: с 28 сентября по 29 октября.
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