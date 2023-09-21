Редкий краснокнижный гриб вырос в Барнаульском дендрарии

Зрелый гриб имеет неприятный запах. Фото: «Инцидент Барнаул»

В Барнаульском дендрарии посетители нашли редкий гриб из Красной книги. Он называется Мутинус Равенеля. Об этом сообщает «Инцидент Барнаул».

Согласно данным из открытых источников, этот вид гриба занесен в Красную книгу. Он является ядовитым и употреблять его нельзя. Ножка гриба имеет яркий розовый цвет, а шляпка покрывается слизистой массой оливкового цвета.

Зрелый гриб имеет неприятный запах, который привлекает насекомых для разноса спор. Растет Мутинус Равенеля с июня по октябрь на богатой перегноем почве.

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