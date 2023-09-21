Генеральный директор ТД «Аникс» станет почетным гражданином Бийска

Юрий Никитин. Фото: ТД «Аникс»

На заседании городской Думы было рассмотрено и одобрено предложение мэрии Бийска о присвоение звания почетного гражданину генеральному директору ТД «Аникс» Юрию Никитину. Об этом сообщает «Бийский рабочий».

Юрий Никитин стал генеральным директором торгового двора «Аникс» в 1993 году.

- Юрий Никитин в разные годы являлся председателем общественного совета по развитию предпринимательства Бийска, входил в его состав, был депутатом АКЗС, входил в состав общественной палаты Бийска. Многие годы активно занимается меценатством, - отметил Дмитрий Глухота, заместитель главы города Бийск.

Юрий Никитин принимает активное участие в жизни города. Он участвует в благоустройстве Бийска, поддерживает городской спорт, культуру и сохранение исторических памятников.

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