Жители Алтайского края получили в ВТБ более 1 млрд рублей автокредитов

В августе жители Алтайского края оформили в банке автокредиты на сумму свыше 290 млн рублей, что на 30% превышает июльский результат, сообщила пресс-служба кредитной организации.

Всего за восемь месяцев банк предоставил жителям региона более 1 млрд рублей кредитов на покупку автомобилей. Объем продаж за этот период в 2 раза превысил показатель всего 2022 года. С января по август кредиты на покупку транспортных средств получили более тысячи заемщиков банка. Средний размер одного автокредита составил 1 млн рублей.

«Отложенный спрос продолжает оказывать влияние на продажи автокредитов, которые в летние месяцы показали существенный рост. В августе наши продажи увеличились на 30% к предыдущему месяцу, до 290 млн рублей, а суммарный объем выдач автокредитов с начала года превысил миллиард рублей. Одним из ключевых драйверов развития рынка автокредитования в третьем квартале остается возросшее со стороны автовладельцев доверие к китайским брендам и укрепление их позиций на российском рынке, а также расширение банками линейки кредитных предложений. Так, на динамику роста выдач существенно повлияло появление нового продукта – автокредита наличными», – прокомментировал управляющий ВТБ в Алтайском крае и Республике Алтай Дмитрий Горбунов.

Интерес заемщиков по-прежнему концентрируется в сегменте машин с пробегом. По данным банка, в последний летний месяц россияне провели с ними порядка 70% сделок, лидерами стали подержанные Kia, Hyundai и Toyota. При этом продолжает расти доля отечественных и китайских брендов: на них пришлось 48,5% в общем объеме продаж автомобилей.

В целом по рынку с начала года выдачи автокредитов в стране составили около 928 млрд рублей и на 30% «обогнали» показатель всего 2022 года.