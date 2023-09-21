Компания из Московской области будет строить новый терминал в аэропорту Барнаула

Здание нового терминала. Скриншот дизайн-проекта авиапредприятия «Алтай»

Строительством нового терминала в аэропорту Барнаула им. Г.С. Титова займется компания «Монолитное строительное управление — 1» (МСУ-1, Московская область). С ней заключило контракт авиапредприятие «Алтай» по результатам торгов. Об это сообщает «Коммерсантъ».

Сообщается, что стоимость контракта составила 6,4 млрд рублей. Площадь нового терминала составит 9,8 тыс. кв. метров. Построено здание должно быть до 10 июля 2025 года.

Пропускная способность нового терминала составит 600 человек в час. За год объем перевозок пассажиров составит 834 тыс. человек.

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