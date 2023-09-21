Подросток случайно убил свою младшую сестру косой в Алтайском крае

Ребенок скончался до приезда скорой помощи Фото: Олег УКЛАДОВ

В Солонешенском районе из-за неосторожности случилась трагедия. Подросток возрастом 14 лет во время работы с косой убил свою 4-летнюю сестру. Об этом сообщает телеграм-канал «Станция скорой медицинской помощи (Бийск)».

Во время работы парень случайно нанес сестре удар косой в область сердца. Травма оказалась несовместима с жизнью. Ребенок скончался на месте, до приезда скорой помощи.

Врачи предупреждают, что инструменты часто становятся причиной травм у детей и взрослых.

- Не нужно допускать несовершеннолетних к инструментам, которые могут быть смертельно опасны для детей, - напомнил главный врач «Станции скорой медицинской помощи Бийска» Алексей Карнаухов.

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