Подросток случайно убил свою младшую сестру косой в Алтайском крае

Ребенок скончался до приезда скорой помощи
Фото: Олег УКЛАДОВ
В Солонешенском районе из-за неосторожности случилась трагедия. Подросток возрастом 14 лет во время работы с косой убил свою 4-летнюю сестру. Об этом сообщает телеграм-канал «Станция скорой медицинской помощи (Бийск)».
Во время работы парень случайно нанес сестре удар косой в область сердца. Травма оказалась несовместима с жизнью. Ребенок скончался на месте, до приезда скорой помощи.
Врачи предупреждают, что инструменты часто становятся причиной травм у детей и взрослых.
- Не нужно допускать несовершеннолетних к инструментам, которые могут быть смертельно опасны для детей, - напомнил главный врач «Станции скорой медицинской помощи Бийска» Алексей Карнаухов.
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