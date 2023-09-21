Похолодание не будет долгим Фото: Олег УКЛАДОВ

В выходные дни в Алтайский край придет волна холода. Температуры резко упадут и пройдут дожди. Об этом сообщает «Толк», со ссылкой на специалистов регионального ЦГМС.

В субботу, 23 сентября, синоптики прогнозируют падение температуры воздуха на 10 градусов, до значений от +8 до +13. Также пройдут дожди. А в ночь на воскресенье в предгорных районах края даже возможен мокрый снег с дождем.

При этом синоптики сообщают, что похолодание не будет долгим. Уже на следующей неделе в Алтайском крае установится антициклон и температуры поднимутся.

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