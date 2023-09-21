Фото с космическим кораблем можно сделать в Барнауле

С помощью современных технологий можно сделать фото с виртуальными объектами Фото: пресс-службы администрации Барнаула

Летом в Барнауле рядом с Планетарием появилась уникальная AR-инсталляция. С помощью современных технологий можно сделать фото с виртуальными объектами. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

На входной двери Барнаульского Планетария по адресу: пр. Ленина, 19 размещен QR-код. Его нужно отсканировать с помощью камеры смартфона и перейти по ссылке. После этого, если направить камеру на «специальные маркеры» на стене Планетария, то на экране появятся космический корабль и ракетоноситель «Восток» в натуральную величину.

Попробовать сделать собственные фотографии можно в дневное время. Сотрудники планетария готовы помочь при возникновении трудностей.

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