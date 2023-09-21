Барнаул
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Барнаул
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Барнаул
+18°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиЭкономика21 сентября 2023 4:01

Экспорт сельхозпродукции из Алтайского края останется на уровне 2022 года

Об этом в интервью ТАСС рассказал губернатор Виктор Томенко
Александр Коровниченко
Сейчас в Алтайском крае убрано 47% площадей зерновых и зернобобовых культур

Сейчас в Алтайском крае убрано 47% площадей зерновых и зернобобовых культур

Фото: Олег УКЛАДОВ

Объем экспорта продукции агропромышленного комплекса из Алтайского края будет сохраняться на уровне прошлого года. Об этом в интервью ТАСС сообщил губернатор Алтайского края.

В 2023 году в Алтайском крае долгое время стояла жаркая и засушливая погода, после этого прошли сильные дожди. Это создает большие сложности в АПК.

- Оснований для снижения экспорта сельхозпродукции нет. Аграрии имеют переходящие остатки зерна предыдущих сезонов, плюс урожай этого года. Технические возможности и для уборки, и для сушки, и для хранения зерна у хозяйств есть, - отметил Виктор Томенко.

Также губернатор подчеркнул, что за 8 месяцев 2023 года экспорт сельхозпродукции превысил аналогичные показатели прошлого года на 25%. Сейчас в Алтайском крае убрано 47% площадей зерновых и зернобобовых культур. Чтобы закончить уборочную кампанию аграриям региона нужно 10-12 дней без осадков.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Клянусь верно служить народу». Виктор Томенко вступил в должность главы Алтайского края

Церемония вступление в должность губернатора Виктора Томенко прошла в Барнауле (подробнее)