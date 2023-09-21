В Бийске произошло серьезное ДТП в ночь на 21 сентября

ДТП произошло ночью в Бийске Фото: Олег УКЛАДОВ

В ночь на 21 сентября в Бийске произошло серьезное ДТП. Автомобиль ВАЗ 2110 врезался в КамАЗ. Об этом сообщает телеграм-канал News.Алтай.

Очевидцы аварии сообщают, что КамАЗ с прицепом выезжал со второстепенной дороги и почти выровнялся. В это время в прицеп врезался автомобиль ВАЗ 2110. Очевидцы говорят, что, возможно, водитель легкового автомобиля погиб.

На фото с место событий видно, что легковушка от столкновения получила серьезные повреждения. Ее зажало под прицепом грузовика.

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