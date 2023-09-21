В некоторых домах горячей воды не будет сутки Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле 21 сентября будет отключена горячая вода у жителей 190 многоквартирных домов. Об этом сообщают в СГК.

На двух участках работы вызваны необходимостью демонтировать заглушки. Их устанавливали на период реконструкции теплотрасс для обеспечения временной подачи горячей воды. Это участки в районе ул. Северо-Западной, 91 (воды здесь не будет сутки, с 9:00 часов 21 сентября до 9:00 часов 22 сентября) и на ул. Партизанской, 56 (воды не будет С 10:00 часов 21 сентября до 16:00 часов 22 сентября).

Также на участке теплотрассы в районе ул. Шумакова, 47 будут заменены катушки. Воды здесь не будет до 22:00 часов 21 сентября.

С полным списком адресов домов, в которых будет отключена горячая вода, можно ознакомиться в комментариях к посту СГК в телеграм-канале.

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