Новые трамваи заменят устаревшие Фото: "Вечерний Барнаул"

В Барнаул доставили 5 новых низкопольных трамваев из Белоруссии. Сейчас они готовятся к выходу на линию. Произойдет это после поступления всех заказанных трамваев. Об этом сообщает «Толк» со ссылкой на министерство транспорта Алтайского края.

Первый трамвай из Белоруссии доставили в Барнаул в мае текущего года, в следующие месяцы к нему добавились еще 4 единицы. Сейчас над ними ведутся пусконаладочные работы. По маршрутам они пойдут после поступления оставшейся половины трамваев.

Также сообщается, что с выходом на маршруты новых трамваев, число единиц транспорта не изменится. Новыми вагонами заменят устаревшие.

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