Комиссии проверяют работу детских садов в Барнауле

Межведомственные комиссии и родители проверяют работу детских садов Фото: "Вечерний Барнаул"

В Барнауле межведомственные комиссии и родители проверяют работу детских садов. Особое внимание уделяется питанию и безопасности. Об этом сообщает «Вечерний Барнаул».

Меню в барнаульском детском саду №166, как и в других дошкольных заведениях составляется на 10 дней вперед. Все готовится по нормам и технологическим картам. Узнать меню можно на сайте садика, а родители видят его еще и в приемных своих групп. Также родители могут участвовать в приемке продуктов на склад детского сада.

- В рацион стараемся включать разнообразные блюда, неповторяющиеся супы, которые в обязательном порядке готовим на мясном бульоне. Второе блюдо всегда высококалорийное с большой концентрацией мяса или рыбы. Регулярно у детей на столах соки и фрукты, кисломолочные продукты, - говорит заведующая детским садом № 166 Галина Шлейгер.

Большое внимание уделяется безопасности. Территория сада огорожена и попасть внутрь можно только с помощью магнитного ключа или домофона. В исправном состоянии поддерживается тревожная кнопка.

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