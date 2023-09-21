Дожди и грозы прогнозируют синоптики в Алтайском крае 21 сентября

Местами по региону могут пройти кратковременные дожди Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае 21 сентября по прогнозам синоптиков пройдут кратковременные дожди. При этом в краевой столице осадков не ожидается. Об этом сообщает региональный ЦГМС.

Днем 21 сентября на территории Алтайского края температура воздуха составит от +18 до +23 градусов. Местами по региону могут пройти кратковременные дожди, возможны и грозы. Ветер подует с южного направления со скоростью 2–7 метра в секунду, местами могут быть порывы до 12 метров в секунду.

В Барнауле 21 сентября столбики термометров днем покажут от +19 до +21 градуса. Преимущественно без осадков.

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