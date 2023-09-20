22-летний житель алтайского села лопатой избил подростка и ограбил его

Подростка госпитализировали с травмой головы, переломом и ушибами Фото: Анна СЕМИНА

22-летний житель села Михайловка в Алтайском крае пойдет под суд по обвинению в избиении подростка и грабеже.

Следствие установило, что преступление было совершено в июне этого года. 13-летний мальчик вместе с другом играл на территории заброшенного производственного здания.

– В какой-то момент туда же на автомобиле подъехал обвиняемый и стал требовать, чтобы школьники ушли. Угрожая, он стал избивать мальчика, используя в качестве оружия лопату, а затем забрал принадлежащий ему мобильный телефон и скрылся, - рассказывают в пресс-службе СУ СК РФ по Алтайскому краю.

Пострадавшего госпитализировали с черепно-мозговой травмой, переломом и ушибами.

Под подозрение попал 22-летний житель села Михайловка Михайловского района. Во время предварительного следствия он свою вину признал. Сейчас молодой человек дожидается суда.