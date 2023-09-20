На Алтай-Коксе прошли семейные экскурсии

Фото: из архива компании

На Алтай-Коксе (входит в Группу НЛМК) прошла серия экскурсий для детей сотрудников завода. Всего предприятие посетили около 350 человек.

Гости посетили корпоративный музей, ключевые объекты предприятия, модернизированный комплекс пятой коксовой батареи, где наблюдали процессы производства кокса. Всего за три недели провели 14 экскурсий для детей.

Фото: из архива компании

На предприятии ежегодно проводятся ознакомительные экскурсии для школьников города Заринска, а также студентов техникумов и ВУЗов. Экскурсии формируют у подростков представление о промышленном производстве, интерес к рабочим профессиям, помогают определиться с будущей специальностью.