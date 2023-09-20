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НовостиОбщество20 сентября 2023 10:20

В Барнауле ввели карантин по африканской чуме свиней

Он действует в одном из продуктовых магазинов города
Анна СЕМИНА
Анна СЕМИНА
Вирус могли выявить в продукции

Вирус могли выявить в продукции

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Власти Алтайского края издали указ о введении в Барнауле карантина по африканской чуме свиней.

Данный документ за подписью врио губернатора Виталия Снесаря опубликован на сайте правительства 19 сентября. В качестве объекта, где вводится карантин, указан конкретный продуктовый магазин, расположенный на улице Челюскинцев, д. 71. Там находится супермаркет крупной федеральной сети.

В соответствии с документом Управлению ветеринарии Алтайского края поручено утвердить план мероприятий по предотвращению распространения африканской чумы.