21 сентября в Барнауле отключат светофоры

Отключение связано с плановыми работами на электросетях
Фото: Анна СЕМИНА
В четверг, 21 сентября, в Барнауле временно отключат светофоры на улице Попова.
В частности, речь идет о перекрестке улиц Попова и Георгия Исакова, а также в районе детской городской поликлиники №7 по адресу Попова, 57.
- Светофоры будут отключены с 9.00 до 16.00. Причина отключения – плановые ремонтные работы на сетях электроснабжения, - сообщили в мэрии.
Водителям и пешеходам следует быть предельно внимательными и обращать внимание на дорожные знаки.