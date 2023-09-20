21 сентября в Барнауле отключат светофоры

Отключение связано с плановыми работами на электросетях Фото: Анна СЕМИНА

В четверг, 21 сентября, в Барнауле временно отключат светофоры на улице Попова.

В частности, речь идет о перекрестке улиц Попова и Георгия Исакова, а также в районе детской городской поликлиники №7 по адресу Попова, 57.

- Светофоры будут отключены с 9.00 до 16.00. Причина отключения – плановые ремонтные работы на сетях электроснабжения, - сообщили в мэрии.

Водителям и пешеходам следует быть предельно внимательными и обращать внимание на дорожные знаки.