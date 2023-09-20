Часть жителей Барнаула остались без горячей воды

В ряде случаев воду дадут вечером 20 сентября, а кому-то 21-го Фото: Олег УКЛАДОВ

В среду, 20 сентября, часть жителей Индустриального района Барнаула остались без горячей воды.

Речь идет о потребителях, запитанных от теплосетей на улицах Взлетной, Балтийской и Исакова.

– На теплосети диаметром 300 мм по ул. Взлетной, 55 мы меняем запорную арматуру, в связи с чем ограничиваем водоснабжение для девяти многоквартирных домов. На внутриквартальной теплосети по ул. Балтийской, 40а устраняем повреждение. Под ограничение попадает 12 домов, - сообщили в Сибирской генерирующей компании.

Помимо этого отключения произошли и в других районах города. Так дефект был выявлен на трубопроводе рядом с домом №219 на улице Георгия Исакова. Из-за этого без воды остались 66 многоэтажек. А на улице Папанинцев демонтируют заглушки и делают врезки для вновь смонтированной сети. В данном случае жители ближайших домов смогут принять душ только вечером 21 сентября.

Во всех остальных случаях горячую воду обещают подать к 20.00 20 сентября. Полный список попавших под отключение можно найти по ссылке.