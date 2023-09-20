В Горно-Алтайске мужчина заставлял подростка снять деньги с карты его матери

Задержанный дожидается суда Фото: Олег УКЛАДОВ

В Республике Алтай перед судом предстанет мужчина, который отобрал у 13-летнего подростка ценности, а также заставлял его снять деньги с карты его матери. Подробнее об этом деле рассказали в пресс-службе Следственного управления СК РФ по региону.

Инцидент произошел 5 июля в Горно-Алтайске. Неоднократно судимый местный житель отобрал у 13-летнего подростка сотовый телефон, рюкзак, а также банковскую карту его матери, на которой в тот момент было больше ста тысяч рублей. Так как пароля мужчина не знал, он потащил школьника к банкомату, чтобы тот снял деньги.

– Операция по снятию денег была отклонена банком, кроме того поведение обвиняемого вызвало подозрение у находившихся рядом с банкоматом граждан, и они вызвали сотрудников полиции, - рассказывают в СУСКе.

Поняв, что сейчас нагрянут стражи правопорядка, мужчина сбежал и вскоре попытался снять деньги уже в другом банкомате, но хозяйка карты к тому моменту уже успела ее заблокировать.

Полицейские достаточно оперативно задержали злоумышленника. В настоящее время материалы уголовного дела находятся у прокурора.