Жители Барнаула смогут бесплатно проверить здоровье

Для обследования необходимо заранее записаться Фото: Олег УКЛАДОВ

Жители Барнаула в предстоящую субботу, 23 сентября, смогут бесплатно проверить свое здоровье пройти комплексное обследование.

– В преддверии Всемирного дня сердца, в Краевом центре общественного здоровья и медицинской профилактики (ул.Ползунова, 23) специалисты расскажут о факторах риска развития хронических неинфекционных заболеваний, методах профилактики, принципах здорового образа жизни, - рассказывают организаторы.

Для того чтобы пройти комплексное обследование с консультацией врача (педиатра, врача общей практики), необходимо предварительно записаться на прием по телефону регистратуры: (3852) 63-18-43. С собой достаточно взять паспорт, полис ОМС и СНИЛС. Акция пройдет с 8.00 до 15.00.

– Специалисты определят уровень глюкозы и холестерина в крови, мышечную силу рук, содержание угарного газа в выдыхаемом воздухе, проверят работу сердца, уровень внутриглазного и артериального давления и т.д., - сообщают в центре.