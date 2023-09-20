Житель Алтайского края отравил питьевую воду, подготовленную для российских военных

Злоумышленника заключили под стражу Фото: пресс-службы УФСИН России по Алтайскому краю

42-летний житель Алтайского края попал под влияние граждан из Украины и решил отравить питьевую воду, подготовленную для отправки российским военным в зону СВО. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на УФСБ по региону.

– Вышел на граждан Украины, в общении с которыми стал выражать радикальные взгляды на политический курс России и готовность поддержки украинских вооруженных сил, - рассказывают в пресс-службе ведомства.

Чтобы доказать всю серьезность своих намерений, мужчина решил отравить питьевую воду, подготовленную для военных. В качестве доказательства все свои действия он снимал на видео, а готовый результат отправил на Украину.

В отношении жителя Барнаула завели уголовное дело: по факту покушения на госизмену и покушение на теракт. Сейчас он заключен под стражу.