Детский технопарк открыли в рубцовском лицее

Кванториум в Рубцовске Фото: предоставлено пресс-службой

В рубцовском лицее №6 в рамках нацпроекта «Образование» открыли детский технопарк «Кванториум».

Для обучения детей было закуплено образовательное оборудование по программам химии, физики и биологии на общую сумму свыше 21 миллиона рублей.

– Такое современное высокотехнологичное учебное оборудование позволит вести деятельность также и по реализации дополнительных общеобразовательных программ с целью развития у детей технических способностей и подготовки будущих кадров для высокотехнологичных отраслей экономики региона, - поясняют в министерстве образования и науки Алтайского края.

Среди оборудования лабораторные комплексы, роботы и робототехнические наборы, цифровые микроскопы и многое другое. Как подчеркивают в ведомстве, обучаться на них смогут не только ученики лицея, но и все желающие школьники со всего города.