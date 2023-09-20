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НовостиЗвезды20 сентября 2023 2:14

В Барнаул с гастролями приезжает Мурманский областной театр кукол

Выступления состоятся с 21 по 24 сентября
Анна СЕМИНА
Анна СЕМИНА
Афиша мероприятий

Афиша мероприятий

Фото: предоставлено организаторами

В Барнауле пройдут гастроли театра кукол из северного региона России – Мурманской области. Они состоятся в рамках федеральной программы «Большие гастроли».

Актеры покажут спектакли «Муха-Цокотуха», «Дюймовочка» и «Бармалей». Представления состоятся на сцене театра кукол «Сказка» 21-24 сентября.

Отметим, Мурманский областной театр кукол существует с 1933 года. Уже на протяжении многих лет труппа участвует в международных фестивалях и всевозможных гастрольных проектах, в том числе «Больше гастроли» с 2017 года.