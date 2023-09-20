Небольшой дождь и до 18 градусов тепла обещают синоптики в Барнауле 20 сентября 2023 года

В утренние часы возможен туман Фото: Олег УКЛАДОВ

Погода продолжает радовать жителей Алтайского края и Барнаула в частности. Так, 20 сентября 2023 года в столице региона ожидается до 18 градусов тепла и небольшой дождь.

Впрочем, прогноз по осадкам только на начало дня. В остальное время асфальт должен быть сухим. Температура днем будет в пределах +16…+18. Ветер юго-восточный 2-7 метров в секунду.

Если рассматривать в целом ситуацию по краю, то местами ожидаются кратковременные дожди, грозы. В утренние часы местами туман. Днем столбил термометра прогреется до +21 градуса.

Согласно предварительным данным, такая погода сохранится до пятницы, а затем наступит похолодание. Но опять же не продолжительное.