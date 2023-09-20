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НовостиПроисшествия20 сентября 2023 1:26

На Алтае осудили мужчину за смерть брата

Житель Алтайского края жестоко избил брата за невыход на работу
Анна СЕМИНА
Анна СЕМИНА
Суд отправил мужчину в колонию на восемь лет

Суд отправил мужчину в колонию на восемь лет

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае состоялся суд на мужчиной, которого обвинили в смерти брата.

Следствие и суд установили, что в конце ноября 2022 года в поселке Благовещенка мужчине сообщили, что его родной брат не вышел на работу, на которую он его трудоустроил. Тогда он посчитал, что родственник ушел в запой и решил поехать к нему домой, чтобы во всем разобраться.

– Разозлившись на его поведение, стал избивать брата, после чего ушел с места происшествия. Через несколько дней от полученных травм потерпевший скончался, - сообщают в пресс-службе СУСК РФ по Алтайскому краю.

В итоге подсудимого признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и смерти потерпевшего. Мужчину отправили в колонию строгого режима на восемь лет.