В Барнауле ищут перевозчика для маршрута №10

Подрядчика определят в ближайшие несколько недель Фото: Олег УКЛАДОВ

Власти Барнаула объявили конкурс на поиск перевозчика для автобусного маршрута №10. Об этом сообщает «Амител».

Согласно данным с сайта госзакупок с подрядчиком на выполнение работ по перевозке подпишут договор на срок до 30 ноября 2025 года. На обслуживание автобусного маршрута власти города готовы выделить 11,5 млн рублей.

Подрядчика определят в ближайшие несколько недель. Заявки на участие в конкурсе будут приниматься до 15 сентября.

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