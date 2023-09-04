В Барнауле прошел парный любительский турнир по теннису

Теннис. Фото: телеканал «Толк»

В Барнауле во второй раз состоялся парный любительский турнир по теннису. Об этом сообщает телеканал «Толк».

В соревнованиях участвовали 36 спортсменов. Это не только жители Алтайского края, но и представители Красноярска и Новосибирска.

– Два года назад этот турнир был барнаульский. В этом году его можно смело назвать межрегиональным. Было 12-13 пар в прошлом году, в этом – 18, – отметил президент федерации большого тенниса Алтайского края Евгений Кузнецов.

За чемпионство сражались не только мужчины, но и женщины.

Бронзу забрала пара Артема Звозникова и Игоря Новикова. Серебряными призерами стали Тимур Смоян и Артур Меньшиков. Чемпионство досталось Алексею Мурзинцеву и Павлу Кученеву.