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НовостиОбщество4 сентября 2023 11:05

До конкурса на строительство терминала аэропорта Барнаула дошел один участник

Строительство нового терминала обойдется в 6,5 млрд рублей
Герман Архаров

Закончился этап подачи заявок от желающих побороться за контракт на строительство нового терминала для аэропорта Барнаула. Об этом пишет «Банкфакс».

Заявки принимали до 30 августа. Всего документы направили два претендента, но одну из заявок подали с опозданием, поэтому ее не допустили к конкурсу. Таким образом осталась одна заявка и в итоге приняли решение не проводить процедуру отбора.

Пока неизвестно, подписан договор или нет. Строительство нового терминала обойдется в 6,5 млрд рублей.

Ранее мы писали, что новый зал могут построить к 2025 году. Уже начали предварительное строительство, связанное со сносом и освобождением территории, получением разрешений. Подробнее об этом можно прочитать здесь.