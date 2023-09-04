Приехал на вокзал Барнаула и пропал: на Алтае ищут 53-летнего мужчину

Пропавший мужчина. Фото: Telegram-канал транспортной полиции Сибири

В Алтайском крае ищут 53-летнего Владислава Жирнова. Он приехал на барнаульский вокзал и пропал. Об этом в своем Telegram-канале пишет транспортная полиция Сибири.

21 июля мужчина приехал на электричке из Бийска в Барнаул и пропал. Его поиски продолжаются.

Приметы мужчины: на вид 55 лет, рост 190 сантиметров, худощавого телосложения.

Был одет: белая футболка, черные спортивные брюки, черные ботинки с белой подошвой.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении мужчины, просят звонить по номерам: 8 (3852) 29-21-50 или 8-913-091-0545.

Ранее мы писали о том, что в Алтайском крае уже больше месяца ищут 19-летнего молодого человека. Для поисков волонтерам нужна помощь добровольцев.