ВТБ: в августе выдачи ипотеки в России достигли рекордных 800 млрд рублей

Кроме того, этот результат «обогнал» пиковые продажи декабря прошлого года и оказался максимальным за всю историю наблюдений. В целом по итогам восьми месяцев выдачи на рынке ипотеки составили более 5,1 трлн рублей и превысили итог всего 2022 года.

ВТБ в августе также поставил рекорд: в этом месяце ипотеку в банке получили около 35,3 тысячи клиентов, а общий объем сделок приблизился к 180 млрд рублей, что на 46% превысило итоги июля.

Основная доля выдач пришлась на стандартные программы банка, по которым клиенты приобретают в основном вторичное жилье. В августе их доля в общем объеме продаж составила 52%. Средний размер одного кредита достиг 5 млн рублей, более чем на 6% сократившись с начала года.

Регионами-лидерами по объему выдач стали Москва и область (более 51,4 млрд рублей), Санкт-Петербург (15 млрд), Республика Татарстан (8,7 млрд). В топ-5 также вошли Краснодарский край (8,2 млрд) и Новосибирская область (5,3 млрд).

Всего по итогам восьми месяцев года ипотеку оформили 170 тысяч заемщиков банка, а общий объем сделок превысил 855 млрд рублей, что на 44% больше результата за аналогичный период 2022 года и на 24% - рекордного 2021 года.

«Помимо объективного желания россиян улучшать свои жилищные условия, в августе вклад в динамику рынка ипотеки внес ажиотажный спрос на фоне грядущего повышения ставок по базовым программам, - прокомментировал вице-президент, руководитель департамента продаж в партнерские каналах банка Евгений Дячкин. - Клиенты поспешили зафиксировать «старые» условия, которые позволят им получить приемлемый ежемесячный платеж. По нашей оценке, общий объем выдач достиг 800 млрд рублей и стал максимальным за отдельно взятый месяц».

От также отметил, что в самом банке интерес к жилищным кредитам перед изменением условий подскочил сразу на 40%. При этом на фоне роста рынка ипотечные заемщики демонстрируют высокую ответственность при обслуживании ипотечных договоров. Общий уровень просроченной задолженности в ипотечном сегменте по-прежнему составляет менее 1%.