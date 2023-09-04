ТНТ поздравил барнаульцев с днём города

Фото: Олег УКЛАДОВ
В минувшую субботу, 2 сентября, в Барнауле прошёл праздник, посвящённый дню города.
Среди участников мероприятия был телеканал ТНТ, который в этом году установил свою зону на площади Сахарова и подарил жителям 1000 подарков!
Фото: Олег УКЛАДОВ
Как это было, смотрите в нашем фотоотчете.
Также барнаульцев и гостей города в этот день ждали много развлекательных мероприятий: концерты городских коллективов, финал конкурса красоты, парады, молодежная праздничная программа и фейерверк.
Фото: Олег УКЛАДОВ