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НовостиОбщество4 сентября 2023 5:15

ТНТ поздравил барнаульцев с днём города

Телеканал установил свою зону на площади Сахарова

Фото: Олег УКЛАДОВ

В минувшую субботу, 2 сентября, в Барнауле прошёл праздник, посвящённый дню города.

Среди участников мероприятия был телеканал ТНТ, который в этом году установил свою зону на площади Сахарова и подарил жителям 1000 подарков!

Фото: Олег УКЛАДОВ

Как это было, смотрите в нашем фотоотчете.

Также барнаульцев и гостей города в этот день ждали много развлекательных мероприятий: концерты городских коллективов, финал конкурса красоты, парады, молодежная праздничная программа и фейерверк.

Фото: Олег УКЛАДОВ