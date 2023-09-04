Горячей воды не будет сутки Фото: Олег УКЛАДОВ

С 4 сентября у части жителей Барнаула на сутки отключили горячую воду. Об этом рассказали в СГК.

В Центральном районе без горячей воды остались 6,8 тысяч жителей. Причина отключения – перенос обводной линии в районе улицы Кутузова 2.

Кроме того, на сутки горячую воду отключили у потребителей, запитанных от магистральной теплосети на улице Попова. Это необходимо для демонтажа заглушек. Без воды остались жильцы 21-го многоквартирного дома.

Полный список адресов, попадающих под отключение, можно найти здесь.