Пропавшего 19-летнего жителя Алтайского края ищут больше месяца

Пропавший парень Фото: общественный поисковый отряд «Лиза Алерт»

В Алтайском крае уже больше месяца ищут 19-летнего молодого человека. Евгений Вейбер пропал 1 августа. Об этом пишут волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».

Приметы пропавшего: рост 177 см, xудощавое телосложение, глаза зеленые, волосы темно-русые.

Был одет: черная олимпийка с красными рукавами, серые трико, а также черные сланцы.

Всех, кто что-либо знает о том, где может находиться пропавший парень, просят звонить по бесплатному телефону 8-800-700-54-52 или 112.

Ранее мы также писали о том, что в Барнауле завершили поиски 16-летнего подростка, который пропал 1 сентября в Барнауле.