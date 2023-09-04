На участке улицы Папанинцев в Барнауле ограничили движение

Автомобилистам следует быть внимательными Фото: Анна СЕМИНА

В Барнауле на два дня ограничили движение на участке улицы Папанинцев. Об этом предупреждают в СГК.

Речь идет про участок улицы Папанинцев в районе пересечения с улицей Геблера. Движение там ограничили с понедельника, 4 сентября, по среду, 6 сентября.

Временное ограничение связано с проведением аварийного ремонта теплой сети под проезжей частью в районе переулка Геблера.

Автомобилистам нужно быть внимательными на этом участке и по возможности планировать маршруты своих поездок заранее.