На участке улицы Папанинцев в Барнауле ограничили движение

Автомобилистам следует быть внимательными
Фото: Анна СЕМИНА
В Барнауле на два дня ограничили движение на участке улицы Папанинцев. Об этом предупреждают в СГК.
Речь идет про участок улицы Папанинцев в районе пересечения с улицей Геблера. Движение там ограничили с понедельника, 4 сентября, по среду, 6 сентября.
Временное ограничение связано с проведением аварийного ремонта теплой сети под проезжей частью в районе переулка Геблера.
Автомобилистам нужно быть внимательными на этом участке и по возможности планировать маршруты своих поездок заранее.