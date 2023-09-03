Из Алтайского края пытались незаконно перевезти в Дагестан больше 30 коров

Животных закрыли на карантин Фото: Олег УКЛАДОВ

В Поспелихинском районе Алтайского края остановили грузовик, в котором незаконно пытались перевезти 31 корову в Дагестан. Об этом сообщает пресс-служба алтайского Россельхознадзора.

Крупный рогатый скот перевозил гражданин РФ. У него при себе не было необходимых ветеринарных сопроводительных документов.

- С целью установления эпизоотического благополучия животные задержаны и помещены на изолированное содержание для проведения карантинных мероприятий под контролем государственной ветеринарной службы Алтайского края, - рассказали в ведомстве.

В настоящее время в отношении перевозчика и продавца скота решается вопрос о привлечении к установленной законом ответственности.