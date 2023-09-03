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НовостиОбщество3 сентября 2023 10:36

Из Алтайского края пытались незаконно перевезти в Дагестан больше 30 коров

Грузовик остановили при осмотре в Поспелихинском район
Вера Березовская
Животных закрыли на карантин

Животных закрыли на карантин

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Поспелихинском районе Алтайского края остановили грузовик, в котором незаконно пытались перевезти 31 корову в Дагестан. Об этом сообщает пресс-служба алтайского Россельхознадзора.

Крупный рогатый скот перевозил гражданин РФ. У него при себе не было необходимых ветеринарных сопроводительных документов.

- С целью установления эпизоотического благополучия животные задержаны и помещены на изолированное содержание для проведения карантинных мероприятий под контролем государственной ветеринарной службы Алтайского края, - рассказали в ведомстве.

В настоящее время в отношении перевозчика и продавца скота решается вопрос о привлечении к установленной законом ответственности.