Из Алтайского края пытались незаконно перевезти в Дагестан больше 30 коров

Животных закрыли на карантин
Фото: Олег УКЛАДОВ
В Поспелихинском районе Алтайского края остановили грузовик, в котором незаконно пытались перевезти 31 корову в Дагестан. Об этом сообщает пресс-служба алтайского Россельхознадзора.
Крупный рогатый скот перевозил гражданин РФ. У него при себе не было необходимых ветеринарных сопроводительных документов.
- С целью установления эпизоотического благополучия животные задержаны и помещены на изолированное содержание для проведения карантинных мероприятий под контролем государственной ветеринарной службы Алтайского края, - рассказали в ведомстве.
В настоящее время в отношении перевозчика и продавца скота решается вопрос о привлечении к установленной законом ответственности.