В День города выбрали лучшего флориста Барнаула

Лучшим флористом признана Ирина Тарасова, флорист магазина «Цветы для Вас» Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле в День города выбрали лучшего флориста. Конкурс проходил на улице Мало-Тобольской, сообщает пресс-служба мэрии.

В конкурсе приняли участие шесть флористов. Конкурсанты представили и цветочные композиции под девизом «Мой город – Барнаул».

Работы оценивало жюри, председателем которого стал чемпион России по флористике Вадим Казанский. Он поблагодарил организаторов за мероприятие.

- Это большое событие для представителей нашей профессии в городе Барнауле. Я очень рад, что флористы проявили смелость и приняли участие в конкурсе, большинство сделало это впервые, - отметил эксперт.

Лучшим флористом признана Ирина Тарасова, флорист магазина «Цветы для Вас». Победителем зрительского голосования названа Елена Кривцова, флорист салона цветов «Александровский сад».