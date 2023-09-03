Ольга Кормухина осталась под впечатлением после концерта в Барнауле

Певица стала хедлайнером фестиваля «Русское лето. ZаРоссию» Фото: Олег УКЛАДОВ

2 сентябре в Барнауле на фестивале «Русское лето. ZаРоссию» выступила певица Ольга Кормухина. О своих впечатлениях после концерта рок-исполнительница написала на личной странице во «Вконтакте».

- Барнаул! Спасибо огромное! За ваши голоса! За эмоции! За эту ночь, которую зажгли ваши огоньки и наше общее большое сердце! Я люблю свою работу! И вас, мои дорогие люди! - написала Ольга Кормухина

Отметим, что певица стала хедлайнером фестиваля. На площади Сахарова, где проходил концерт, ее пришли послушать сотни барнаульцев разных поколений. Также на сцене выступила легендарная рок-группа «7Б», поп-певица Диана Завидова, группа «Фогель и Ко» и «Рви Меха».

Снимки с концерта можно посмотреть в фоторепортаже «КП».