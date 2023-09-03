Завершились поиски 16-летнего подростка, который пропал 1 сентября в Барнауле

Фото: поисковый отряд "Лиза Алерт" в Алтайском крае

В Барнауле объявили об окончании поисков 16-летнего подростка, который пропал 1 сентября в Барнауле. Он был найден живым, сообщили в соцсетях регионального отделения поискового отряда «Лиза Алерт».

Напомним, юношу потеряли в День знаний, 1 сентября. Подросток скрылся в неизвестном направлении. Однако спустя некоторое время его нашли живым и невредимым.

В комментариях в сообществе «Лиза Алерт» горожане вспомнили, что в прошлом году тот же самый подросток также пропадал после 1 сентября.