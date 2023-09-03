В течение нескольких лет команда пыталась пробиться в ВХЛ. Фото: министерство спорта Алтайского края

В России с сентября начинается хоккейный спортивный сезон. В этом году клуб «Динамо-Алтай» впервые выступит во Всероссийской хоккейной лиге. Первым соперником барнаульцев станет команда «Омские Крылья».

Хоккейный клуб «Омские Крылья» - это фарм-клуб команды КХЛ «Авангард». В прошлом сезоне ВХЛ «Омские Крылья» заняли 23 место из 28 и не прошли в этап плей-офф. В рамках предсезонного турнира команда участвовала в Кубке губернатора Алтайского края и заняла первое место, забив в 2 матчах 8 шайб и пропустив лишь одну.

«Динамо-Алтай» - дебютант ВХЛ. В течение нескольких лет команда пыталась пробиться в эту лигу. И лишь расформирование турнира ВХЛ-б и автоматическое повышение в классе позволило достичь этой цели. С «Омскими Крыльями» динамовцы сыграли на Кубке губернатора Алтайского края и потерпели поражение со счетом 1:4.

Ссылка на прямую трансляцию матча из Омска будет размещена на официальном сайте «Динамо-Алтай». Начало матча: 3 сентября в 14:00 по барнаульскому времени.

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