Появилось видео салюта на День города в Барнауле 2 сентября

Салют прогремел на площади Сахарова
Фото: Олег УКЛАДОВ
На День города, 2 сентября, в Барнауле запустили праздничный салют. Публикуем видео яркого фейерверка.
Салюты запустили во всех районах города, но главный из них прогремел на площади Сахарова в 22.00 после завершения концерта. Залпы фейерверка выстреливали в небо под звуки классической музыки.
В числе зрителей, пришедших посмотреть на фейерверк, был губернатор Алтайского края Виктор Томенко с супругой Татьяной и мэр краевой столицы Вячеслав Франк.