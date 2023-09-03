Появилось видео салюта на День города в Барнауле 2 сентября

Салют прогремел на площади Сахарова Фото: Олег УКЛАДОВ

На День города, 2 сентября, в Барнауле запустили праздничный салют. Публикуем видео яркого фейерверка.

Салюты запустили во всех районах города, но главный из них прогремел на площади Сахарова в 22.00 после завершения концерта. Залпы фейерверка выстреливали в небо под звуки классической музыки.

В числе зрителей, пришедших посмотреть на фейерверк, был губернатор Алтайского края Виктор Томенко с супругой Татьяной и мэр краевой столицы Вячеслав Франк.