1 сентября в Бийске сбили школьника на мотоцикле

Фото ГИБДД Бийска

1 сентября в Бийске сбили школьника. Несовершеннолетний подросток при этом ехал на мотоцикле, рассказали в городской ГИБДД.

Авария произошла в 12.50 часов на ул. Советская. По предварительным данным, водитель за рулем «Лада Гранта» при повороте налево не устпил дорогу и столкнулся с движущимся в попутном направлении мотоциклом BSE, за управлением несовершеннолетнего мальчика, 2009 года рождения.

В результате ДТП подросток, который был за рулем, а также его ровесник, сидевший на пассажирском сидении, получили телесные повреждения. Им оказана медицинская помощь, госпитализация не потребовалась.

В отношении матери несовершеннолетнего водителя мотоцикла возбуждено дело об административном правонарушении по ч.3 ст. 12.7 КоАП РФ.

По факту ДТП полиция проводит проверку в ходе которой будут установлены все обстоятельства и причины происшествия.