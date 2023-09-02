В Барнауле прошел фестиваль студенческой молодежи

Фестиваль собрал несколько тысяч человек Фото: Антон Червяков

В Барнауле прошел первый фестиваль студенческой молодежи «Алтай молодой». Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Фестиваль в столице Алтайского рая объединил популярные молодежные направления и собрал несколько тысяч человек.

На 20 различных площадках студенты смогли поучаствовать в творческих мастер-классах и спортивных эстафетах. В частности, можно было понаблюдать, как художники рисуют граффити или потанцевать.

Несколько площадок фестиваля посетил губернатор Алтайского края Виктор Томенко.

Ранее мы рассказывали о том, как в краевой столице прошел XXII фестиваль национальных культур «Единой семьей в Барнауле живем»