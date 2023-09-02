Хотел отомстить: барнаулец поджег машину бывшей возлюбленной

Мужчину задержали Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле мужчина поджег автомобиль Hyundai бывшей возлюбленной, чтобы отомстить. Об этом сообщает региональное управление МВД.

В полицию обратилась женщина, которая рассказала, что кто-то поджег ее машину Hyundai. У иномарки выгорело заднее колесо. По предварительным данным, сумма ущерба составила 400 тысяч рублей.

Вскоре полицейские задержали подозреваемого, бывшего сожителя женщины. 34-летний мужчина был ранее судим, нигде не работал и не имел постоянного места жительства

Ранее пара жила вместе, но барнаульцы расстались из-за того, что мужчина начал вести антиобщественный образ жизни. Бывшая возлюбленная отказывала во встречах и запрещала видеться с детьми. Получив очередной отказ, мужчина решил отомстить и поджег машину.

Полицейские возбудили уголовное дело и продолжают расследование