Барнаул
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Барнаул
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Барнаул
+22°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия2 сентября 2023 6:34

Хотел отомстить: барнаулец поджег машину бывшей возлюбленной

Житель Барнаула поджег иномарку экс-возлюбленной
Герман Архаров
Мужчину задержали

Мужчину задержали

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле мужчина поджег автомобиль Hyundai бывшей возлюбленной, чтобы отомстить. Об этом сообщает региональное управление МВД.

В полицию обратилась женщина, которая рассказала, что кто-то поджег ее машину Hyundai. У иномарки выгорело заднее колесо. По предварительным данным, сумма ущерба составила 400 тысяч рублей.

Вскоре полицейские задержали подозреваемого, бывшего сожителя женщины. 34-летний мужчина был ранее судим, нигде не работал и не имел постоянного места жительства

Ранее пара жила вместе, но барнаульцы расстались из-за того, что мужчина начал вести антиобщественный образ жизни. Бывшая возлюбленная отказывала во встречах и запрещала видеться с детьми. Получив очередной отказ, мужчина решил отомстить и поджег машину.

Полицейские возбудили уголовное дело и продолжают расследование