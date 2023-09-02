На Алтае налетчики забрали у сборщика кедрового ореха 41 мешок шишек

Правоохранители возбудили уголовное дело Фото: Олег УКЛАДОВ

В Республике Алтай четверо мужчин напали на 68-летнего сборщика кедрового ореха и забрали у него 41 мешок шишек. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Житель Алтайского края собирал шишки в урочище «Ак-Сас» недалеко от села Онгудай. Когда мимо проезжали четверо пьяных жителей Республики Алтай, то они решили забрать у него добычу. Мужчины угрожали топором и увезли 41 мешок шишек, которые успел собрать житель соседнего региона.

Добычу налетчики продали в одном из пунктов приема шишек за 61,5 тысяч рублей.

В течение суток нападавших задержали, они уже дали признательные показания. Решается вопрос о заключении их под стражу.

В МВД добавили, что действия налетчиков предварительно квалифицировали по ч. 2 ст. 162 УК РФ. Ранее трое из них уже имели проблемы с законом.