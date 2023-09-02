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НовостиОбщество2 сентября 2023 3:10

Небольшие дожди и до + 24 градусов прогнозируют в Алтайском крае 2 сентября

В Барнауле будет до +23 градусов
Герман Архаров
В отдельных районах Алтайского края пройдут небольшие дожди,

В отдельных районах Алтайского края пройдут небольшие дожди,

Фото: Олег УКЛАДОВ

В субботу, 2 сентября, в Алтайском крае будет тепло и дождливо. Днем температура воздуха составит +19…+24 градуса. Об этом пишет региональный Гидрометцентр.

В отдельных районах Алтайского края пройдут небольшие дожди, грозы. Утром местами возможен туман, поэтому автомобилистам следует быть особенно внимательными. В регионе подует южный ветер, 5-10 м/с, местами не исключены порывы до 15 м/с.

В Барнауле 2 сентября температура воздуха составит +21…+23 градуса. Временами пройдет небольшой дождь, а в конце дня возможна гроза. Будет дуть южный ветер, 5-10 м/с.